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Şile'de sular yükseldi, mahsur kalanlar helikopterle böyle kurtarıldı

Şile'de sular yükseldi, mahsur kalanlar helikopterle böyle kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Şile'de sular yükseldi, mahsur kalanlar helikopterle böyle kurtarıldı Şile Hacıllı deresinde suların yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kurtarılırken 2'si helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Şile'de sular yükseldi, mahsur kalanlar helikopterle böyle kurtarıldı

İSTANBUL - Şile Hacıllı deresinde suların yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kurtarılırken 2'si helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şile 3. Sayfa Haberler

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