Şile'de sular yükseldi, mahsur kalanlar helikopterle böyle kurtarıldı
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Şile'de sular yükseldi, mahsur kalanlar helikopterle böyle kurtarıldı Şile Hacıllı deresinde suların yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kurtarılırken 2'si helikopter yardımıyla kurtarıldı.
Şile'de sular yükseldi, mahsur kalanlar helikopterle böyle kurtarıldı
İSTANBUL - Şile Hacıllı deresinde suların yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kurtarılırken 2'si helikopter yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa