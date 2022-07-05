Şile'de park halindeki lüks araç alev alev yandı - Haberler

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Şile'de park halindeki lüks araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şile'de park halindeki lüks araç alev alev yandı

Şile sahil 'de park halindeki lüks araç bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Şile sahil 'de park halindeki lüks araç bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangına, vatandaşların yangın tüpü ile müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Şile Kurfallı Altı Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki lüks bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar, alevlere yangın tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Şile Zabıta ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken plaja gelen vatandaşlar o anları korku ile izledi. Vatandaşların alevlere yangın tüpüyle müdahalesi ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Şile 3. Sayfa Haberler

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