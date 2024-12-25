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Şile'de Kumanya Zehirlenmesi: Veli Hesap Sordu

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Şile'de İBB tarafından dağıtılan kumanya sonrası 51 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Bir veli, çocuğunun sağlık durumu için endişelerini dile getirerek, 'Hesabını kim verecek?' ifadelerini kullandı.

Şile'de İBB kumanyasından çocuğu zehirlenen veli: "Hesabını kim verecek"

İSTANBUL - Şile'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir araçtan öğrencilere dağıtılan kumanya sonrası 51 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede konuşan bir veli, "Çocuğumun başına bir şey gelse hesabını kim verecek" dedi.

Şile 75. Yıl Ortaokulu önünde İBB'ye bağlı bir araçtan çocuklara sandviç, kek, süt, elma ve su içeren kumanyalar dağıtıldı. Kumanyaları yiyen 51 öğrenci zehirlenerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede konuya ilişkin konuşan bir veli, "çocuğumu alıp getirdim. Çocuğun başına bir şey gelse hesabını kim verecek" şeklinde konuştu.

"Böyle bir şey olmaması lazım"

Çocuğu zehirlenen veli Eşref Demir, "Öğretmen aradı büyükşehir belediyesi tarafından sandviç dağıtılmış. Zehirlenme oldu. Sütten mi oldu, tarihi geçmiş sandviçten mi yoksa peynirden mi çocuklara vermişler çocuklarda zehirlenmiş. Böyle bir şey olmaması lazım. Madem tarihi geçti çocuklara dağıtılmamalı. 40 taneden fazla çocuk acilde. Çocuğumun öğretmeni telefon açtı yarısını ambulansla götürmüşler. Bende çocuğumu alıp getirdim. Çocuğun başına bir şey gelse hesabını kim verecek" ifadelerini kullandı.

"Biraz midem bulanmaya başladı ve karnım ağrıdı"

Yediklerinden zehirlenen öğrenci, "Ben sandviç yedim. Süt, kek ve su vardı. Ben sadece kek ve sandviç yedim ve süt içtim. Biraz midem bulanmaya başladı ve karnım ağrıdı. Sonra utandım ambulans gelince söylemeye. 7. Derste babamı aradım ve geldim" dedi.

Şile'de Kumanya Zehirlenmesi: Veli Hesap Sordu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - 3.Sayfa
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