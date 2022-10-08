Şile'de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü 3. Sayfa Haberleri Şile'de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü -Denizin yüzeyindeki otomobil, vinçle yardımıyla kıyıya çıkarıldı Şile'de sahibinin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil denize düştü. Şile'de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü -Denizin yüzeyindeki otomobil, vinçle yardımıyla kıyıya çıkarıldı İSTANBUL - Şile'de sahibinin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil denize düştü. Denizin yüzeyindeki otomobil, vinçle yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Şile'de liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil denize düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dalgıçlar ise denize düşen otomobilin içerisinde birinin olup olmadığını kontrol etti. İçerisinde kimsenin olmadığı otomobil vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şile 3. Sayfa Haberler

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