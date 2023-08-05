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Şile'de deniz ortasında botta kadın döverken görüntülenen Ş.Ö. gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Şile Ağlayankaya açıklarında bir botta kadının döven bir kişiyi çevredekiler cep telefonu ile görüntüleyip ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Şile Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheliyi belirledi. Şüpheli Ş.Ö. gözaltına alındı. Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

ŞİLE'de deniz ortasında botta kadın döverken görüntülenen Ş.Ö. gözaltına alındı

Şile Ağlayankaya açıklarında bir botta kadının döven bir kişiyi çevredekiler cep telefonu ile görüntüleyip ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Şile Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheliyi belirledi. Şüpheli Ş.Ö. gözaltına alındı.

Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şile 3. Sayfa Haberler

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