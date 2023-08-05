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ŞİLE'de botta kadına şiddet uygulayan şüpheli serbest bırakıldı

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ŞİLE'de botta bir kadına şiddet uygularken görüntülenen Ş.Ö. şikayet olmaması üzerine serbest bırakıldı. Kadının şikayetçi olmadığı belirtildi.

ŞİLE'de botta bir kadına şiddet uygularken görüntülenen Ş.Ö. şikayet olmaması üzerine serbest bırakıldı. Ağlayankaya açıklarında bir botta kadına şiddet uygularken çevredekiler tarafından görüntülenen Ş.Ö. dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Ancak kadının 'şakalaşıyorduk' diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Ş.Ö. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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