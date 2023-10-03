Silaj makinesi ve traktör alev topuna döndü, işçiler zor kurtuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde mısır hasadı sırasında çıkan yangında silaj makinesi ve traktör yanarken, bir kişi kollarından yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde mısır hasadı sırasında çıkan yangında silaj makinesi ve traktör yanarken, bir kişi kollarından yaralandı.

Yangın, Karıncalı Mahallesinde öğle saatlerinde çıktı. Mısır silajı hasadı yapan makinenin birdenbire alev almasıyla canını zor kurtaran sürücü ve çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay sonrası ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın da makine ve traktör kullanılamaz hale geldi. Yangında bir kişinin kollarında hafif yanıklar meydana geldi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA