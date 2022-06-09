Silahlı yaralamaya 2 gözaltı Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde dün sabah meydana geldi. Edimine bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan F.K. (34) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili T.T. ve O.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Silahlı yaralamaya 2 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.