Silahlı Yaralama Olayının Şüphelileri Yakalandı

Geçtiğimiz 2 Ekim günü Hatipirimi Mahallesi Hasan Işık Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı yaralama olayıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde plakasız motosikletle olay yerine gelen ve üzerlerinde tanınmamak amacıyla kask ile koruyucu kıyafet bulunan iki kişi, Ö.A.'yı silahla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 kilometrelik güzergahta kamera incelemeleri gerçekleştirdi. Çalışmalar sonunda kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen emniyet ekipleri, yapılan araştırmalarda şahısların sürekli adres değiştirdikleri ve ilçeden ayrılmak için hazırlık yaptıklarını tespit etti. Olayın üzerinden 16 gün geçmesinin ardından, firari iki şüphelinin Kemeraltı Mahallesi 91. Sokak üzerinde bulunan bir ikamette saklandıkları belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheliler ikametin çatı katında hurdalık olarak kullanılan bölümde kıskıvrak yakalandı. Firari şüphelilere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen ikamet sahibi T.D. ve H.A. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Silahla yaralama ve gasp olayıyla ilgili olarak M.O., O.T., T.D. ve H.A. isimli şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan şüphlilerden M.O., O.T. ve T.D. tutuklanırken, H.A. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA