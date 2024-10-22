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Silahlı Yağma Suçundan Aranan Zanlı İzmir'de Yakalandı

Silahlı Yağma Suçundan Aranan Zanlı İzmir'de Yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde, silahlı yağma suçundan 26 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.T. isimli zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, kimlik sorgulaması sırasında tespit edilerek gözaltına alındı ve adli mercilere teslim edildi.

Silahlı yağma suçundan 26 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde yürüttüğü faaliyetler esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak kimliğini sorguladı. Şüphelinin 'silahlı yağma suçundan 26 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. olduğunu belirleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.T., adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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