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Silahlı Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Silahlı Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, silahlı yağma suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahlı Yağma' suçundan, hakkında 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahıs yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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