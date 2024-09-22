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Silahlı yağma suçundan aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı

Silahlı yağma suçundan aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı
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Silahlı yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.D isimli şahıs saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Silahlı yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.D isimli şahıs saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "Silahlı Yağma" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama takip ve çalışmalar sonucunda JASAT ekiplerince Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep JASAT

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