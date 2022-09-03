Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahlı yağma suçundan aranan şahıs, ekiplerden kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Silahlı yağma suçundan aranan şahıs, ekiplerden kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahla yağma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahla yağma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konuttan Geceleyin Yağma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca çalışmalarda 2 farklı olayda toplam 3 bin 500 TL değerinde malzeme çalan bir kişi de ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title