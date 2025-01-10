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Silahlı Yağma Suçundan Aranan Firari Polis Ekiplerince Yakalandı

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Kayseri'de yapılan bir operasyonda, silahlı yağma suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.A. yakalandı. Firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Silahlı yağma suçundan aranması olan firari polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, silahlı yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda hakkında silahla yağma suçundan 17 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.A. yakandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Silahlı Yağma Suçundan Aranan Firari Polis Ekiplerince Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - 3.Sayfa
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