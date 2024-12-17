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Silahlı Yağma Suçundan Aranan Firari Bursa'da Yakalandı

Silahlı Yağma Suçundan Aranan Firari Bursa'da Yakalandı
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Bursa'da, silah kullanarak yağma suçuna karıştıktan sonra 31 yıl hapis cezası kesinleşen Oğuz G., düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekipler, firari şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.

Bursa'da silahla yağma suçuna karışıp, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.

Bursa Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince aranması olan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, 31 ayrı suçtan ve silahlı yağma suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Oğuz G.'nin (47) yakalanması için fiziki takip başlattı. Şüphelinin kayıtsız olarak bir adreste kaldığını tespit eden ekipler, gece vakti düzenlediği operasyon ile şüpheliyi yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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