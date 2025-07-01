Silahlı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Silahlı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan silahlı terör örgütü üyesi N.Y. (54) jandarma operasyonu ile yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan silahlı terör örgütü üyesi şahıs jandarma tarafından operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. (54) isimli şüpheli şahıs Efeler Işıklı Mahallesi'nde operasyon ile yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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