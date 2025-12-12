Haberler

Şırnak'ta 6 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi yakalandı

Şırnak'ta silahlı terör örgütü FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda sürdürülen operasyonlarda, firari hükümlü R.A., saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ üyesi R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ŞIRNAK

