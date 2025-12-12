Şırnak'ta 6 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi yakalandı
Şırnak'ta silahlı terör örgütü FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda sürdürülen operasyonlarda, firari hükümlü R.A., saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ üyesi R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa