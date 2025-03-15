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Silahlı Tehditten Aranan Firari Gaziantep'te Yakalandı

Silahlı Tehditten Aranan Firari Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te silahlı tehdit suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te silahlı tehdit suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, silahlı tehdit suçundan hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.K. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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