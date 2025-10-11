Haberler

Silahlı Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Aydın'da Yakalandı

Silahlı Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Aydın'da Yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, silahla tehdit suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde silahla tehdit suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Asayiş Şube Müdürlüğü, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre silahlı tehdit suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir şahsın, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
