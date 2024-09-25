Üye Girişi
Haberler

Silahlı Tehdit Olayında Şahıslar Yeniden Gözaltına Alındı

Silahlı Tehdit Olayında Şahıslar Yeniden Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekibine silah çekip tehdit savuran iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarının ardından savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Olay sırasında polis memurları hafif şekilde yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekibine silah çekip tehditler savurduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şahıs, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Cide ilçesi Bartın-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine liman bölgesine gitti. İhbar yerinde bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekibine bilinmeyen sebeple mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı. Şahısların çıkarttığı arbede sırasında çıkan olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet savcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtirazın ardından şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince T.D. ve M.E.D., yeniden gözaltına alındı. Cide Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen T.D. ve M.E.D., Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler kastamonu Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Cide Suç

Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti

Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti

 Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu
Çarpıcı detay ortaya çıktı! Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, Galatasaray kaçıncı sırada 25 Eylül Çarşamba? Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı? MasterChef aji de gallina tarifi! En güzel aji de gallina tarifi! Aji de gallina nasıl yapılır? Aji de gallina için gerekli malzemeler! MasterChef pollo alla diavola tarifi! En güzel pollo alla diavola tarifi! Pollo alla diavola nasıl yapılır? Pollo alla diavola için gerekli malzemeler Osimhen neden maske takıyor? MasterChef chicken katsu tarifi! En güzel chicken katsu tarifi! Chicken katsu nasıl yapılır? Chicken katsu için gerekli malzemeler! TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir? MasterChef arroz con pollo tarifi! En güzel arroz con pollo tarifi! arroz con pollo nasıl yapılır? arroz con pollo için gerekli malzemeler! Galatasaray PAOK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray PAOK golleri kim attı, maç anlatımı! MasterChef louisiana chicken tarifi! En güzel louisiana chicken tarifi! louisiana chicken nasıl yapılır? louisiana chicken için gerekli malzemeler! MasterChef tikka masala tarifi! En güzel tikka masala tarifi! Tikka masala nasıl yapılır? Tikka masala için gerekli malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });