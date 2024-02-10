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Silahlı suç örgütü lideri ve üyeleri gözaltına alındı

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Liderliğini Barış Boyun'un yaptığı suç örgütü üyelerinin karıştığı eylemlere ilişkin polis ekipleri tarafından 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Liderliğini Barış Boyun'un yaptığı suç örgütü üyelerinin karıştığı eylemlere ilişkin polis ekipleri tarafından 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 29 Ocak günü Eyüpsultan'da S.Y. isimli vatandaşın aracının çalınması, 2 Şubat günü Bahçelievler'de bir tekel bayide işletmeci T.K.'nın silahla yaralanması, 5 Şubat'ta Arnavutköy'de bir aracın plakasının çalınması yine aynı gün Bakırköy'de bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda M.Ç. isimli şahsın yaralanması ve 6 Şubat günü Zeytinburnu'nda bir araca düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma gerçekleştirildi.

Olaylar ile ilgisi olduğu tespit edilen 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si savcılık tarafından, 1 kişi ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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