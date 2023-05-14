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Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1318 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Demir sokakta ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler yaptığı çalışmada zanlının H.K. olduğunu belirledi. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Öldürülen şahsın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Adana 3. Sayfa Haberler

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