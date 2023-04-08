Silahlı saldırıya uğrayan korsan taksici hayatını kaybetti İstanbul Güngören'de korsan taksicilik yaptığı öğrenilen bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden uğradığı silahlı saldırı sonrası araçla kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek isterken kaza yaptı.

Silahlı saldırıya uğrayan korsan taksici hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Güngören'de korsan taksicilik yaptığı öğrenilen bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden uğradığı silahlı saldırı sonrası araçla kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek isterken kaza yaptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Güngören Güneştepe Mahallesi'nde 6 Nisan günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişi ile konuşmak için bir araya gelen korsan taksici Temel Akbulut silahlı saldırı sonucu yaralandı. Akbulut, hafif ticari aracına binerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı. Ancak yolda bilincini kaybeden Akbulut, park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazayı gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akbulut, hayatını kaybetti. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin M.E. Ç. İsimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahıs, polis ekiplerince olayda kullandığı değerlendirilen 1 adet toplu tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, maktul şahıs ile aralarında geçmişe dayalı alış-verişi kaynaklı husumet olduğunu, bahse konu olayı bu sebepten kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ettiği öğrenildi. Öte yandan konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.