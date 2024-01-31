Silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Hakan Cengiz hakkında dolandırıcılık iddiası

İstanbul TEM Otoyolu'nda 30 Ocak günü Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve eşinin bulunduğu otomobile yanaşan motosikletli ve saldırganlar silahla ateş açmış, şoför Muhammet Yaşar yaralanmıştı. Yaşanan olay sonrası Hakan Cengiz ve patronu olduğu Solo Holding hakkında bazı iddialar gün yüzüne çıktı. Dolandırıldığını söyleyen Salih Karakoç, alacağını olduğunu söyleyerek çeklerini tahsil edemediğini, satın aldığı dairenin başkalarına da satılarak mağdur edildiğini iddia etti.

"SÖZ VERİLEN DAİRELER TESLİM EDİLMEDİ"

Mağdur olduğunu anlatan Salih Karakoç, Hakan Cengiz ve şirketinin maketten ev satıp insanları dolandırdığını, haklarını isteyen kişilere küfür ettiğini iddia etti. Ayrıca, Solo Yatırım Holding'in insanları dolandırmak için bir yapılanmaya girdiğini, teslim edilemeyen dairelerin bedellerini ödemediğini belirtti.

"ÇEKLERİ BANKALARDAN TAHSİS EDEMEDİK"

Yaşanan saldırı olayının talihsiz olduğunu ancak bu olayın Hakan Cengiz'i masum yapmadığı ifade edildi. Cengiz'in, mağdurlara Türkiye'de hiçbir bankadan tahsil edilemeyen Euro çeki verdiği ve daha sonra Solo Yatırım Holding adına bir protokol düzenleyip senet verdiği iddiası ortaya atıldı.

MAKETLER ÜZERİNDEN KONUT SATIŞI İDDASI

Mağdurlar, yaptıkları araştırmalarda Solo Yatırım Holding adına herhangi bir mal varlığının bulunmadığını söyledi. Ünlü isimlerle lansman yaparak sponsor bulunduğu ve kaba inşaatın bitirilmesinin ardından işlerin yavaşlatılıp, maketler üzerinden konut satışı yapıldığı da bir diğer iddialar arasında yer alıyor.

Dolandırıldığını söyleyen kişiler, Solo Holding ve Hakan Cengiz adına internet siteleri açarak iddialarını dile getirdi ve başkalarının dolandırılmasını önlemek için bu yönteme başvurduklarını söyledi.