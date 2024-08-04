Üye Girişi
Haberler

Silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralı olarak emniyete sığındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu şahıs, sırtından vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası can havliyle otomobiliyle kaçarak emniyete sığındı.

Silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralı olarak emniyete sığındı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu şahıs, sırtından vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası can havliyle otomobiliyle kaçarak emniyete sığındı.

Olay, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, husumetli olduğu E.A.'nın bulunduğu otomobile dört el ateş etti. Arka camdan ve koltuktan geçerek E.A.'nın sırtına isabet eden kurşun, şahsı ağır yaraladı. Otomobiliyle olay yerinden kaçarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne sığınan şahıs, burada yardım çağrısında bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, E.A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

 Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

 ABD, vatandaşlarını 'acil' koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

ABD, vatandaşlarını "acil" koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık'ın ABD'ye yerleştiği iddia edildi

Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık'ın ABD'ye yerleştiği iddia edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title