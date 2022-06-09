Silahlı saldırıda yaralanan da tutuklandı - Haberler

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Silahlı saldırıda yaralanan da tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silahlı saldırıda yaralanan da tutuklandı

Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yaralılardan biri hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yaralılardan biri hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi TOKİ bloklarında 2 gün önce akşam 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G.(31) ile H.A.Ö.(37) yaraladı. Yaralılardan E.G. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, H.A.Ö. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Dün adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan yaralılardan H.A.Ö. da polis tarafından gözaltına alınarak bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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