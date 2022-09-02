Güngör Arslan'ın avukatı: "Sanıklar arasındaki sıkı bağlantılar, bu eylemin örgütsel yapı olduğunu ortaya koyuyor"

KOCAELİ - Öldürülen Ses Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan'ın avukatı, 6 Eylül'deki ilk duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "İddianame maalesef eksik. Dolu gibi gözüküyor ama dosyanın içeriğindeki eylemler dahi aktarılmamış. Aktarılmayan da sanıklar arasındaki sıkı bağlantılar. Bu sıkı bağlantılar, bu eylemin bir örgütsel yapı olarak yapıldığını ortaya koyuyor" dedi.

Kocaeli'de 19 Şubat günü ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ses Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan'ın avukatı Cahit Çiftçi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"İddianame dolu gibi gözüküyor ama maalesef eksik"

Açıklamalarda bulunan Avukat Cahit Çiftçi, "6 Eylül'de başlayacak olan duruşmayla ilgili iddianame maalesef eksik. Dolu gibi gözüküyor ama dosyanın içeriğindeki eylemler dahi aktarılmamış. Aktarılmayan da sanıklar arasındaki sıkı bağlantılar. Bu sıkı bağlantılar bu eylemin bir örgütsel yapı olarak yapıldığını ortaya koyuyor. Başında da Ersin Kurt olduğu belli olacaktır. Bunun yanında sanık olarak olması gereken Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'un olmaması en büyük eksiklik. Olması gerektiğiyle ilgili dosya içinde deliller, veriler var. Necmi Bulut'un rahmetli Güngör Arslan'ı öldüreceğine dair gazete yazıları var, 14-15-17 Aralık tarihlerinde. Ersin Kurt ile aralarında vekalet ilişkisi var. 'Bu çok önemli değil' denilebilir ama ilişkinin boyutunu gösteriyor. Cinayetin işlendiği saatten yaklaşık 16-17 dakika sonra Whatsapp'tan görüşme kayıtları başlıyor. Cinayetten yaklaşık 40 dakika kadar sonra adliyenin yakınındaki kafeteryaya Ersin Kurt'u getiren aracın Necmi Bulut'a ait olduğu plaka okuma sisteminden çıkarılıp dosya içine konulmuş. Bunlarla ilgili HTS kayıtları, baz istasyonu kayıtları yok. Bunları zaten bir bütün olarak eklenilseydi, araştırılsaydı çok rahatlıkla çıkardı. Burada araştırılması gereken para takibi, menfaat takibidir. Bizim itirazımız bu. Çünkü soruşturma aşamasında da bizi dosyadan uzak tuttular. Mahkeme, eylemler çerçevesinde istediği delili araştırabilir. Bunlarla ilgili biz de detaylı taleplerde bulunacağız" diye konuştu.

"6 Eylül'de ve diğer duruşma günlerinde yalnız kalmamayı umuyoruz"

Güngör Arslan'ın kızı Nazlıcan Arslan ise "Yalnızlık ne demekmiş bu 7 aylık süreçte çok daha net öğrendim. Güngör Arslan 35 yıllık gazetecilik hayatında hep yalnız bir gazeteciydi. Hiçbir zaman hiçbir partinin ya da herhangi başka bir medyanın desteğine veya gücüne ihtiyacı olmadı. Bunun haricinde bir mağduriyet yaşıyorum. 25 yaşındayım hem bir gazete idame ettirmeye çalışıp hem de avukatlık mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Bu konu her iki açıdan da beni zorluyor. Ancak bu zorluğun arkasında Güngör Arslan 35 yıldır mücadele ediyorsa biz de ömrümüzün yettiğince mücadelemizi sürdüreceğiz. 7 aylık süreçte yalnız kaldığımız kadar 6 Eylül'de ve diğer duruşma günlerinde artık yalnız kalmamayı umuyoruz. Umarım, insanlar akla karanın ne olduğunun daha da iyi farkına varırlar" diye konuştu.

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