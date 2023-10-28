Silahlı saldırıda öldürülen kişinin katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı
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Şanlıurfa'da otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Ticaret ve Sanayi Odası Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı.
Silahlı saldırıda öldürülen kişinin katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Ticaret ve Sanayi Odası Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın katil zanlısı mısır tarlasında yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Haziran 2022 tarihinde, Viranşehir ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ömer Yazmacı'nın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli M.S.S.'nin ilçeye bağlı Nergizli Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, Jandarma Özel Harekat timlerinin de yer aldığı 150 jandarma personelinin yanı sıra dedektör köpeklerin de desteğindeki operasyonla saklandığı mısır tarlasında yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için il jandarma komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.