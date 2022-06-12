Silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı - Haberler

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Silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

Silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Liman Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahı saldırıya uğrayan M.O.sol bacak ve karın boşluğundan, N.B.sol bacak, kasık ve baldırından yaralandı. M.O. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, N.B. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.B. Gazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçarken, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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