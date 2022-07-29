Silahlı saldırı olayına karışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

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Silahlı saldırı olayına karışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Silahlı saldırı olayına karışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Adana'da Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırı olayına karışan şüphelileri araç takip sistemi üzerinden yerlerini belirleyerek kaçtıkları sırada kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakaladı Adana'da silahlı saldırı...

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Silahlı saldırı olayına karışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırı olayına karışan şüphelileri araç takip sistemi üzerinden yerlerini belirleyerek kaçtıkları sırada kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakaladı

ADANA - Adana'da silahlı saldırı olayına karışarak bir kişinin ağır yaralanmasına neden olduğu belirlenen 3 şüpheli kaçtıkları otomobil ile kovalamaca sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 3 kişi, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde Orhan K.'ya silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaraladı. Ardından şüpheliler otomobile binerek kaçtı. Çevrede güvenlik kamerasında çalışma yapan cinayet polisleri, şüphelilerin 01 CYA 77 plakalı otomobil ile kaçtığını ve aracın kiralık olduğunu tespit etti.

Kiralama şirketine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araç takip sistemi üzerinden şüphelilerin yerini tespit etti. Seyir halinde olan şüpheliler, polisleri fark edince kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamanın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önleri kesilerek durduruldu. Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Tragger 3. Sayfa Haberler

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