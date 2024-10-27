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Silahlı Saldırgana Anahtarlık Fırlattı: O Anlar Kamerada

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Esenyurt'ta evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir vatandaş, saldırgana karşı anahtarlık fırlatarak kendini savundu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, yaralanan olmadı.

Silahlı saldırgana anahtarlık atarak karşı koydu: O anlar kamerada

Esenyurt'ta evinin bahçesinde silahlı saldırı uğradı, şans eseri yaralanmadı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta dün sabah saatlerinde evinin bahçesinde duran bir vatandaşa motosikletle gelen kasklı bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırgana anahtarlık fırlatarak karşı koymaya çalışan adam, kameraya yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

"Ayağını denk al' dedi ve ardından ateş açtı "

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi 690'ıncı sokakta meydana geldi. Anahtarla evine girmeye çalışan bir kişiye motosikletle gelen bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan elindeki anahtarı fırlatarak karşı koymaya çalışan vatandaş, kameralara yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırganın ateş etmeden önce "Akıllı ol, ayağını denk al" dediği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı Saldırgana Anahtarlık Fırlattı: O Anlar Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa

Politika Esenyurt Güvenlik Olaylar 3-sayfa Suç

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