Silahlı kavgada yaralandı, kamyonetiyle yaptığı kazada öldü - Haberler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı kavgada yaralandıktan sonra aracıyla olay yerinden ayrılan sürücünün kullandığı kamyonet park halindeki otomobillere çarptı. Kamyonet sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, İsmail Pürçüklü (23), Kerkük Caddesi üzerindeki tartışmadaki silahlı kavga vuruldu. Vücuduna saçma isabet eden Pürçüklü, 46 ABB 784 plakalı kamyonetine binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Valide Emine Sultan Caddesi'ne geldiğinde bilincini kaybeden Pürcüklü'nün kamyoneti, park halindeki 02 KC 764 ve 46 EP 965 plakalı otomobillere çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Pürcüklü, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Pürçüklü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pürçüklü'nün cansız bedeni, morga konuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa