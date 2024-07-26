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Silahlı kavgada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

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Elazığ'da çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ulukent Mahallesi'ndeki sitede H.A. (19) ile A.C.Y. (19) arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.A. açılan ateş sonucu, A.C.Y. de çıkan arbedede yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

H.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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