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Silahlı kavgada oğlu öldü, babası yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silahlı kavgada oğlu öldü, babası yaralandı

Giresun'un Espite ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada baba yaralanırken, oğlu ise hayatını kaybetti.

Giresun'un Espite ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada baba yaralanırken, oğlu ise hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ayhan Gökçe ile oğlu Telat Gökçe husumetli oldukları H.S. ile 23 Nisan Caddesi'nde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S., tabancayla ateş açtı. Olayda baba Ayhan Gökçe ile oğlu Telat Gökçe yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Telat Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Talat Gökçe'nin cenazesi morga götürülürken, yaralanan baba Ayhan ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli H.S. polis tarafından gözaltına alındı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

23 Nisan, Giresun, Polis, Gökçe, 3. Sayfa, Haberler

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