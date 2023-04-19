Silahlı kavgada 3 kişi vurularak yaralandı

Uşak'ta 3 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Avcı Sokakta bir apartmanın üçüncü katında E.G., E.K. ve K.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle birlikte silahlar çekildi. Kavgaya karışan 3 kişi de silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan üç kişi de kentteki çevre hastanelere kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan üç ayrı kişi ifadeleri alınması için emniyete götürülürken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK