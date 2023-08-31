- Silahlı çatışmanın şüphelileri adliyede

Silahlı çatışmayla bağlantısı olan 5 kişi adliyede

BOLU - Bolu'da 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, salı günü saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa G., daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ömer Faruk Aytar ve Yunus Emre Aytar kardeşlerle karşılaştı. Taraflar arasında tartışma yaşandı. İsa G., yanında bulunan silaha iki kardeşe defalarca ateş etti. Silahlı saldırıda Yunus Emre Aytar karnından, Ömer Faruk Aytar ise bacağından yaralandı. Olayın yaşandığı esnada sokakta bulunan motorlu kurye Nadir Tunç da kurşunların bacağına gelmesiyle yaralandı.

Olay yerinden kaçan İsa G. ve yardım eden 4 kişi olaydan kısa sürede Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İsa G.'ye kaçış sürecinde yardımcı olan O.A., M.E.K., F.K. ve A.B.E. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 5 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.