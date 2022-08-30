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Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak'ta bügün resmi tatil ilan edildi

3. Sayfa Haberleri

Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak'ta bügün resmi tatil ilan edildi

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararı sonrası başlayan gerilim silahlı çatışmaya dönüşürken, bugün ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararı sonrası başlayan gerilim silahlı çatışmaya dönüşürken, bugün ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.

Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Salı günü başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde resmi tatil olarak ilan edildiği duyuruldu.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bıraktığı açıklamasının ardından, destekçileri korunaklı Yeşil Bölge'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı. Güvenlik güçlerinin protestocuları çıkarmak için açtığı ateş sonucu bazı protestocular hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı.

Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin içinde ve yakınlarında silahlı çatışmalar hala devam ediyor.

Irak hükümeti tarafından ülke genelinde yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Togo Cumhuriyeti Mukteda Sadr Bağdat Irak 3. Sayfa Haberler

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