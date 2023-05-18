Silahlı, bıçaklı, sopalı kavga kamerada: 4 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. Çok sayıda polis ekibinin müdahale ettiği kavgayla ilgili gözaltına alınanların olduğu bildirilirken olay anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı bankaların olduğu Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki ailenin olduğu gruplar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerine kavga çıktı. Gruplardan birinin silah kullanması nedeniyle bir ağır 4 kişi yaralandı. Banka girişine kadar taşan kavgaya çok sayıda polis ekibi de müdahale etti. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken birinin bıçakla 3'ünün de silahla yaralandığı öğrenildi. Polisin müdahale ettiği olayda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu bildirildi.

Öte yandan, olayda bir kişinin silahla vurulma anı ile sopa ve tekme tokatlarla yaşanan kavga da cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - HATAY