Silahla yaralanan kız hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde silahla yaralanan 20 yaşındaki kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde silahla yaralanan 20 yaşındaki kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenden dolayı silahla yaralanan Z.T. (20) isimli genç kız, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafasından yaralanan genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hakkari 3. Sayfa Haberler

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