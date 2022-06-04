Silahla yaralanan çoban helikopterle hastaneye kaldırıldı - Haberler

Silahla yaralanan çoban helikopterle hastaneye kaldırıldı Silahla yaralanan çoban helikopterle hastaneye kaldırıldı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kazara ayağından vurulan çoban, İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Silahla yaralanan çoban helikopterle hastaneye kaldırıldı TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kazara ayağından vurulan çoban, İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olay, Ovacık ilçesi Şahverdi Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre koyun sürüsünü otlatan Afgan uyruklu çobanın sürüsüne akşam saatlerinde kurt saldırdı. Koyunları korumak için kurda ateş eden çobanın kurşunlarından biri başka çoban Sinan Gökpınar'ın ayağına isabet etti. Durum üzerine yaylacılar 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Yaylanın sarp olması nedeniyle Tunceli Valiliğinin talimatıyla AFAD ve 112 ekiplerini alan İl Jandarma Komutanlığına ait askeri helikopter yaralı çobanı olay yerinden alarak Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çobanın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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