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Silahla yaralamaya 8 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Silahla yaralamaya 8 gözaltı

Samsun'da iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aralarında yaralıların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aralarında yaralıların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Av tüfeği ve tabancanın da kullanıldığı kavgada U.İ. ve S.E. silahla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili aralarında yaralıların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına alarak bugün Samsun Adliyesine sevk etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun kavga 3. Sayfa Haberler

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