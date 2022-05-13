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Silahla yaralama zanlısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silahla yaralama zanlısı yakalandı

Bursa'da bir kişiyi yaralayarak kaçan zanlı yakalandı.

GEMLİK, BURSA (İHA) - Bursa'da bir kişiyi yaralayarak kaçan zanlı yakalandı.

Gemlik ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlı ilçe emniyet müdürlüğü asayiş bürosu ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Akrabası olduğu öne sürülen Erkan L.'yi üç kurşunla ağır yaralayan ve olay yerinden kaçan zanlı Ünal E. Takipler sonucu yardım ettikleri öne sürülen 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleri altında Gemlik'e getirilen zanlı ve beraberindekiler hastanede alınan sağlık raporunun ardından ilçe emniyet müdürlüğüne getirildiler. Zanlı ve beraberindekilerin işlemleri sürerken, olayda üç kurşunla yaralanan Erkan L.'nin tedavisi ise Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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