Silahla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi
Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Saadet Caddesi'nde 11 Haziran'da meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan M.Z. hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren E.K. ise polise teslim oldu ve adliyeye sevk edildi.
Silahla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi
SAMSUN - Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Saadet Caddesi'nde 11 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Z.kalçasından ve sol bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.Z. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği tespit edilen E.K.olaydan sonra kaçtı. E.K. dün polise teslim oldu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgusu tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.