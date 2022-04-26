Silahla yaralama olayının şüphelileri tutuklandı - Haberler

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Silahla yaralama olayının şüphelileri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silahla yaralama olayının şüphelileri tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan 2 kişi ile olayda yardımcı olduğu belirlenen bir kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan 2 kişi ile olayda yardımcı olduğu belirlenen bir kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Nisan günü Süleyman Felek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir banka şubesinin önünde Semih S. (31) 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile ateşlenen kurşunlar sekerek, annesi ile birlikte yürüyen 10 yaşındaki Ç.D.'nin yaralanmasına neden oldu. Olaydan sonra kaçan maskeli iki şahıs E.K. ve M.D. Çorum'da, onlara yardım ettiği öğrenilen S.U. ise Ordu'da yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Felek Caddesi, Altınordu, Nisan, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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