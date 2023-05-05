Üye Girişi
Haberi Paylaş
Silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

Silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Mersin'in Erdemli ilçesinde kavga ettiği iş yeri bekçisi tarafından vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kavga ettiği iş yeri bekçisi tarafından vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Hal Caddesi'nde bulunan manavlar çarşısında meydana geldi. İddiaya göre, kapalı çarşıya gelen M.K.C. ile bekçilik yapan N. B. (52) arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada N.B. tabanca ile şahsı vurdu. Ağır yaralanan M.K.C. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli N.B. ise polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title