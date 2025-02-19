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Silahla Tehdit Suçundan 5 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Silahla Tehdit Suçundan 5 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, silahla tehdit suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan R.Y. isimli şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silahla tehdit suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan R.Y. isimli şahıs Salar'da yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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