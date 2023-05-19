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Silahla sokak köpeğini vuran şahıs gözaltına alındı

Silahla sokak köpeğini vuran şahıs gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçtiğimiz aylarda sokak köpeğini silahla vuran şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçtiğimiz aylarda sokak köpeğini silahla vuran şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Köpek tedavi altına alınıp sağlığına kavuşurken, şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, ilçenin İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda mahallede dolaşan sokak köpeğine, aracında oturan F.K. adlı kişi silahla ateş etti. Ciğerleri parçalanan köpek yol kenarına düştü. Çevredeki duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Suçunu kabul eden F.K. gözaltına alınırken, yaralı köpek ekipler tarafından veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

İfadesi alınan F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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