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Silahla sırtından vurulduktan sonra aracıyla hastaneye giderken kaza yaptı

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Rize'de silahla sırtından vurulduktan sonra kendi aracıyla hastaneye gitmeye çalışan ağır yaralı bir kişi yolda bilincini kaybedince kaza yaptı.

Rize'de silahla sırtından vurulduktan sonra kendi aracıyla hastaneye gitmeye çalışan ağır yaralı bir kişi yolda bilincini kaybedince kaza yaptı.

Olay Rize merkez İslampaşa Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı kişi veya kişiler tarafından silahla vurulduğu öğrenilen Ö.Ö. (38) isimli şahıs, kendine ait olan 06 AE 9011 plakalı araç ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek istedi. Nerede ve neden vurulduğu henüz belirlenemeyen Ö.Ö. hastaneye yaklaştığı sırada bilincini kaybederek önce bölgede bulunan bir araca ardından duvara çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulduğu anlaşılan Ö.Ö. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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