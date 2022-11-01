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Silahla oynayan hastane çalışanı, arkadaşını vurdu

3. Sayfa Haberleri

Silahla oynayan hastane çalışanı, arkadaşını vurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde ruhsatsız silahla hastaneye gelen personel, sıkışan mermiyi çıkarmaya çalıştığı sırada, hastane personeli olan arkadaşını vurdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde ruhsatsız silahla hastaneye gelen personel, sıkışan mermiyi çıkarmaya çalıştığı sırada, hastane personeli olan arkadaşını vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Fethiye Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, çalışan K.C isimli şahıs babasına ait olduğunu iddia ettiği ruhsatsız tabanca ile hastaneye geldi. Yanında çalışan İ.A isimli arkadaşının merak etmesiyle silahı ona verdi. İ.A silahla oynarken, mermi sıkıştı. Silahı geri alan K.C şarjörünü çıkardığı sırada silah patladı ve hastane çalışanı Ü.B isimli şahıs ensesinden vuruldu. Ü.B hemen yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İ.A ve K.C Polis tarafından gözaltına alınırken, polis olayla ilgi soruşturmayı sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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