Silahla öldürüp toprağa gömdüler

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da miras meselesi yüzünden akrabasını öldüren şahıs, daha sonra oğullarının da yardımıyla öldürdükleri kişiyi toprağa gömdüler.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yukarı Kavacık Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Bilhan Ö.'nün yakınları kayıp olduğuna dair jandarmaya başvurdu. Jandarma JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada Bilhan Ö.'yü aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı K.B.'nin (62) silahla öldürdüğünü ve oğulları tarafından da ormanlık alana gömüldüğünü tespit etti. Olayla ilgili K.B., oğulları H.B. (35) ve A.B. (38) gözaltına alındı. Ceset gömüldüğü yerden çıkartılarak otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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